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Dünyada su savaşları başlayacak

Dünya nüfusunun yüzde 40’ını barındıran 80 ülke daha şimdiden su sıkıntısı çekiyor.

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Türkiye’de sanıldığının aksine su zengini bir ülke değil. Yıllık ortalama 643 milimetre yağış alıyor ancak bu rakam 800 milimetre olan dünya ortalamasının altında seyrediyor. Ticaret Bakanlığınca yapılan israf araştırma ile Türkiye’de her 4 kişiden birinin aşırı su tüketimine karşı herhangi bir önlem almadığı ve su israfına duyarsız kaldığı belirlenirken, aylık kazancı 3 bin liradan düşük olanların su tasarrufuna daha çok dikkat ettikleri ortaya çıktı. Alınabilecek önlemler şöyle sıralandı: “Su tasarrufu sağlayan ürün seçin. Çamaşır makinesini kısa programda çalıştırın. Banyo yaparken, diş fırçalarken, tıraş olurken su kullanılmadığı zaman musluğu kapatın. Bulaşık makinesini tam kapasite dolmadan çalıştırmamaya dikkat edin.

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