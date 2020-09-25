Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te 'insanlık yararına teknolojiler' yarışıyor

AA 25 Eylül 2020 Cuma 14:57 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 14:57

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde sürüyor.

Festivalde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yürütücülüğünde, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmalarını amaçlayan Sağlık ve İlk Yardım, Afet Yönetimi ile Sosyal İnovasyon kategorilerinde İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması gerçekleştiriliyor.

5 bin 637 takımdan finale kalan 389'unun jüri üyelerine çalışmaları hakkında bilgi verdiği yarışmada, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle birleştirerek, topluma fayda ve kolaylık sağlayacak projeler ortaya çıkarması amaçlanıyor.

- YANGINA MÜDAHALE EDEN İHA

Bursa Teknik Üniversitesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesini destekleriyle Milli Türk Talebe Birliği Bursa Şubesi üyelerince kurulan MTBB AIR Takımı adına konuşan Bilal Demir, AA muhabirine, yaptıkları İHA ile yarışmalara katıldıklarını söyledi.

Finale kalarak projelerini TEKNOFEST'teki jüri üyelerinin değerlendirmesi için sergilediklerini ifade eden Demir, "İHA'mızın en önemli özelliği doğal afetlere, özellikle yangın alanına ilk müdahale ediyor. İHA'mız herhangi bir piste ihtiyaç duymadan, olduğu yerden itfaiye erlerinin alacağı eğitimler ve bilgiler sayesinde kaldırılacak, afete ilk müdahaleyi gerçekleştirebilecektir." dedi.

TEKNOFEST'in Türkiye için sadece bir başlangıç olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Yeni nesil TEKNOFEST'ler muhakkak gelecektir. Yeni nesilin, daha farklı açılardan, daha farklı festivallerle birleştirileceğine inandığımız için TEKNOFEST'in oldukça güzel ve güzide bir program olduğunu söyleyebiliriz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının olduğu bir kültürden geldiğimiz, nesilden olduğumuz için bu fikir ve ideolojiyle gerçekten insanı yaşatacak ve rahat ettirecek projelerde bulunmak her zaman bizleri mutlu edecektir."

Antalya Göynük Fen Lisesi'nden festivale katılan Bare Takımı adına konuşan 11. sınıf öğrencisi İlker Batuhan Bural ise Omurilik Hastalarının Engelini Kaldıran Araç (OHEKA) ile yarışmaya katıldığını aktardı.

Hazırladıkları aracı engellilerin kafa ve yüz hareketleriyle kullanabileceğini belirten Bural, şöyle konuştu:

"İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda bulunmak gerçekten çok güzel bir duygu. Etkinliğe üçüncü kez katılıyoruz. Gerçekten burada olmak, deneyim kazanmak ve belki de ödül kazanacağız bilmiyoruz çok güzel bir hissiyat. Burada kendimizi geliştirebiliyoruz. Arkadaşlarımızın projelerine bakarak, kendimize yenilikler katabiliyoruz. O yüzden burda bulunmak çok güzel bir duygu."