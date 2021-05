Dünyanın En Büyük Proje Yarışmasından Türk Öğrencimize Büyük Ödül

24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:52 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:52

Society for Science & Public adlı kuruluş tarafından 1950 yılında başlatılan Ulusal Bilim Fuarı (National Science Fair), daha sonra 1958 yılında Japonya, Kanada ve Almanya'nın da katılmasıyla büyüyerek uluslararası bir formata dönüştü. Günümüzde dünya çapında binlerce öğrenci her yıl kendi ülkelerinde yerel kurumların ve okulların desteklediği bilim yarışmalarında mücadele ediyor. Bu yarışmalarda en iyi dereceleri alan öğrenciler de ISEF'e katılma şansını elde ediyor. TÜBİTAK bu yarışmada ülkemizi temsil edecek öğrencilerin projelerini belirliyor. Her yıl yaklaşık 8 proje ülkemizi temsil ediyor. Ülkemizde TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Kimya kategorisinde Türkiye 1.liği elde eden Mehmet Sertaç ülkemizi ikinci kez ISEF'de temsil etti.



'Artificial Photosystems : New Approach to the Synthesis of Boron-Doped Carbon Material from Plastic Wastes for Solar Energy Conversion Applications' adlı projesiyle dünya dördüncülüğü elde eden Mehmet, projesi hakkında şunları söyledi: 'Projemde güncel bir sorun teşkil eden ve dünyanın en büyük çevre problemlerinden biri olan plastik atıklar üzerinde çalıştım. Atık plastikleri %90'a varan bir verimle geri dönüştürerek suda çözünebilir ve ışıkla aktive olan katalizörlerin sentezinde kullandım. Bu katalizörleri geliştirirken bitkilerdeki klorofil molekülünden esinlenerek cansız ortamlarda madde dönüşümlerini (azot, karbondioksit, su vb.) gerçekleştirebilecek nano-boyutlu sistemler yaptım. Işık etkileşimleri sonucu yapılarımın azo-boyar maddelerini sudan giderdiğini, bunun temiz suya ulaşmayı küresel anlamda kolaylaştıracak bir yaklaşım olduğunu gördüm. Geliştirdiğim malzemeler çift yönlü çalışabiliyordu. Madde döngüleri ile temiz enerji elde ederken aynı zamanda korozyonu engelliyordu. Geliştirdiğim katalizörler aynı zamanda suda çözündüğünden ve metal içermediğinden doğa ile de uyumluydu. Buna ek olarak geliştirdiğim sistemin ve reaksiyonların yakın gelecekte enerji alanında kullanılma potansiyeli çok yüksek.

Ülkemizi temsil ederek dünya dördüncüsü olan Mehmet bayrağımızı ilk dört içinde dalgalandırmanın en büyük gurur olduğunu belirterek şunları ekledi: 'ISEF güncel sorunlara basit ve sürdürülebilir cevaplar arayan gençlerin yarıştığı, dünyanın en iyisinin belli olduğu bir deneyim. Sadece yarışma ile kalmıyor çok değerli bilim insanları ile tanışma fırsatı bulunuyor. 2018 Nobel Kimya Ödülü sahibi Frances Arnold başta olmak üzere diğer Nobel'li bilim insanlarına birebir soru sorma fırsatı yakaladım. Dünyanın birçok yerinden ülkelerinin en iyisi olan genç finalistleri ile tanışma imkanı buldum. En son gece ödül töreninde ülkemizden katılan diğer arkadaşlarımla birlikte ülkemizin 20 yıldır elde ettiği en büyük başarıya katkı sağlamak ve dünya dördüncüsü olmak çok gurur vericiydi.'

Dünyanın her tarafından genç dâhileri bir araya getiren ve toplamda 5 milyon dolar değerinde ödülün dağıtıldığı ISEF, gençlerin başarılarını uluslararası platformda sergilemesine olanak tanıyor. 2002 yılından bu yana Türk öğrenciler de ISEF'te bilimsel projelerle yarışıyor, Türkiye'nin adını bilim dünyasına duyuruyorlar.

Yarışma Covid-19 pandemisi sebebiyle bu yıl ilk kez çevrimiçi düzenlendi. Bu kapsamda sanal standlar ve jüri odaları kuruldu. Finalistler 4 gün boyunca alanında uzman jürilere çalışmalarını sundular. Açılış töreni ile başlayan etkinlik boyunca; Excellence in Science and Technology Panel, Innovation Panel ve İki büyük ödül töreni düzenlendi.