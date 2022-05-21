Bakan Soylu: Dünyanın en güvenli pasaportu inşallah Ağustos ayında hizmete sunulacak

Bakan Soylu 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. Fuarda standları dolaşan Soylu, yeni projeleri inceledi ve proje üreticilerine başarı diledi.

"DÜNYANIN EN GÜVENLİ PASAPORTU İNŞALLAH AĞUSTOS AYINDA HİZMETE SUNULACAK"



Yeni pasaportun farklı özellikleri olduğunu söyleyen Soylu, "'Data page' yani aslında bütün bilgilerin içerisinde olduğu sistem, şuanda kullandığımız pasaportun yüzde 40 daha incesi. Şu anda kullandığımız yani yurt dışında yaptırdığımız bu pasaportlardan güvenlik kodları ve güvenlik parametreleri çok daha fazla olan ve buna ait de bir çok güvenlik sertifikası olan bir pasaport inşallah hem pasaportumuzu hem ehliyet kimlik kartımızı hem de Türk vatandaşı olup da yabancı ülkede yaşadığı için Türk vatandaşlığından çıkanlara verdiğimiz mavi kartımızı cumhuriyetimizin 100. yılında çok daha güvenlik önlemleri daha yüksek bir şekilde vatandaşımızla buluşturacağız" diye konuştu.

"KİMLİĞİ EHLİYETE YÜKLEYEBİLECEĞİMİZ YENİ BİR SÜREÇ BAŞLATIYORUZ"



Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Darphanenin çok önemli çalışmalarının olduğunu hatırlatan Soylu, "Hakikaten çok başarılı bir iş çıkarıldı. Normal pasaport basılıyordu zaten. Ama bu 'data page' içerinde bulunan bu pasaport bizim açımızdan çok daha iyi ve doğru sonuçlar oluşturacak. Şuandaki ehliyette tek resim var. Şimdi çift pencere olacak ve çipli olacak. Onun da avantajı şu, ehliyetimiz bütün AB ülkelerinde kullanılabiliyor. Ehliyeti kimliğe yüklüyorduk şimdi kimliği de ehliyete yükleyebileceğimiz yeni bir adım ve süreç başlatıyoruz. Onu da darphaneyle birlikte başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Parmak izi doğrulamada yerli programın yüzde 94,7 gibi bir oran tutturduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Bizim parmak izinin sayısallaştırılması algoritmamız, yabancı bir ülkeden satın almayla gerçekleşmişti. Bundan 2,5 yıl önce bunun çalışmalarına başladık ve HAVELSAN'la birlikte kurulan ortak bir şirketle bunu sağladık. Ve şimdi size vereceğim rakam dünyada bu konuda hemen hemen en iyi orana ulaşmış rakam. Bizim başka bir ülkeden satın alma yaptığımız şirketle sayısallaştığımız parmak izi yani parmak izinin doğrulanması veya alınması, yabancı şirketten bize satılan programda yüzde 82'ydi. Şimdi bizim son 2,5 yılda geliştirdiğimiz ve yüzbinlerce teyit ettiğimiz uygulamalı gördüğümüz program yüzde 94,7. Yani bu fuarın ne anlama geldiği, yerliliğin ve milliliğin ne anlama geldiği, bunun nasıl teşvik edildiğinin belki de en önemli süreçlerinden bir ve örneklerinden bir tanesini değerlendirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, parmak izi doğrulama sistemindeki bu geliştirilen programın, nüfus dairlerinde, emniyet ve jandarmada, göç ve pasaport idaresinde, noter, tapu ve kadastroda kullanılabileceğinin altını çizdi.