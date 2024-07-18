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''Dünyanın En İyi Havalimanı'' ödülü İstanbul Havalimanı'nın oldu

İstanbul Havalimanı, ABD merkezli seyahat dergisi Travel and Leisure tarafından 'Dünyanın En İyi Havalimanı' unvanıyla ödüllendirildi.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 16:43 - Güncelleme:
''Dünyanın En İyi Havalimanı'' ödülü İstanbul Havalimanı'nın oldu
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, Travel and Leisure'ın her yıl düzenlediği "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" anketinde okurlardan 95,79 puan alarak birinciliğe layık görüldü.

Her ay yaklaşık 16 milyondan fazla okura ulaşan Travel and Leisure dergisinin ödül töreni, ABD'nin New York kentinde düzenlendi. Ödül, İGA İstanbul Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan'a takdim edildi.

Açıklamada törende yaptığı konuşmasına yer verilen Büyükkaytan, dünya çapında rakipleriyle yarıştıkları oylamada birinci olmaktan ötürü memnun olduğunu belirtti.

Büyükkaytan, "Seyahat etmenin benzersiz bir hikaye olduğuna, her seyahatin farklı ihtiyaç ve beklentilere göre uyarlanmış kusursuz bir deneyim sunması gerektiğine inanıyoruz. İGA İstanbul Havalimanı olarak, yolcu memnuniyetini ön planda tutarak hizmetlerimizi yolcuların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Bu minvalde çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla sunduğumuz bu hizmetlerin bizzat yolcularımız tarafından takdir görmesi bizleri çok memnun etti." değerlendirmesinde bulundu.

LİSTEDEKİ İLK TÜRK HAVALİMANI

Travel and Leisure dergisi okurlarının görüşlerine göre yürütülen araştırmada havalimanları, erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendiriliyor.

Ankette oylamaya sunulan diğer havalimanları arasında Changi Havalimanı (Singapur), Hamad Uluslararası Havalimanı (Katar), Dubai Uluslararası Havalimanı, Incheon Uluslararası Havalimanı (Güney Kore), Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı (Birleşik Arap Emirlikleri), Haneda Uluslararası Havalimanı (Japonya), Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı (Hindistan), Hong Kong Uluslararası Havalimanı ve Osaka Uluslararası Havalimanı (Japonya) yer aldı.

İGA İstanbul Havalimanı, Travel and Leisure dergisi anketine ilk kez 2021'de katılmış ve listedeki ilk Türk havalimanı olmuştu.

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