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Dünyanın en iyi soğuk tatlıları belli oldu: Zirve Türkiye'nin!

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas tarafından açıklanan 'Dünyanın en iyi 50 soğuk tatlısı' listesinde Türkiye'den de bir tatlı yer aldı. Türk mutfağının dünya çapındaki saygınlığını bir kez daha kanıtlayan Listeye göre Maraş dondurması, birinci sırada yer aldı.

HABER MERKEZİ1 Ağustos 2025 Cuma 16:43 - Güncelleme:
Dünyanın en iyi soğuk tatlıları belli oldu: Zirve Türkiye'nin!
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Yemek kültürü platformu Taste Atlas, dünya genelindeki en iyi soğuk tatlıların belirlendiği bir liste yayımladı.

Listede affogato, milshake ve sundae gibi popüler lezzetler de yer aldı.

Diğer birçok listede olduğu gibi Türk mutfağından lezzetler de dünyanın en iyi soğuk tatlıları listesinde kendine yer buldu.

MARAŞ DONDURMASI ZİRVEDE

Taste Atlas verilerine göre Maraş dondurması, dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçildi.

Aldığı 4.5 puanla listenin birinci sırasına yerleşen Maraş dondurması, dünya mutfaklarından çeşitli tatlıların yer aldığı listenin zirvesine oturdu.

Listede aynı zamanda Çamlıyayla yöresine özgü Karsambaç da kendine yer buldu.

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