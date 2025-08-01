Yemek kültürü platformu Taste Atlas, dünya genelindeki en iyi soğuk tatlıların belirlendiği bir liste yayımladı.

Listede affogato, milshake ve sundae gibi popüler lezzetler de yer aldı.

Diğer birçok listede olduğu gibi Türk mutfağından lezzetler de dünyanın en iyi soğuk tatlıları listesinde kendine yer buldu.

MARAŞ DONDURMASI ZİRVEDE

Taste Atlas verilerine göre Maraş dondurması, dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçildi.

Aldığı 4.5 puanla listenin birinci sırasına yerleşen Maraş dondurması, dünya mutfaklarından çeşitli tatlıların yer aldığı listenin zirvesine oturdu.

Listede aynı zamanda Çamlıyayla yöresine özgü Karsambaç da kendine yer buldu.