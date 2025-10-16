Dünyanın en saygın Ceza ve İnfaz Platformu İstanbul'da buluşuyor

Ceza infaz sistemi alanında dünyanın en itibarlı uluslararası platformlarından biri olarak kabul edilen konferans, 70'in üzerinde ülkeden üst düzey bürokrat, uygulayıcı, akademisyen ve uzmanı bir araya getirecek. Bu kapsamda, yaklaşık 700 temsilcinin katılım sağlaması bekleniyor.

BU YILIN TEMASI: "CEZA İNFAZ SİSTEMLERİNDE REFAH: PERSONEL, SİSTEMLER VE TOPLUM ODAKLI YAKLAŞIMLAR"

Konferansın bu yılki teması, ceza infaz sistemlerinde insan odaklı yaklaşımların, personel refahının, teknolojik yeniliklerin ve toplumla bütünleşmenin önemine dikkat çekiyor.

Beş gün sürecek program boyunca; genel oturumlar, tematik çalıştaylar, uluslararası sergiler, ceza infaz kurumu ziyaretleri ve kültürel etkinliklerle zengin bir içerik katılımcıları bekliyor.

TÜRKİYE, ULUSLARARASI CEZA İNFAZ PLATFORMUNA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek konferans, Türkiye'nin ceza infaz alanındaki kurumsal kapasitesini, reform deneyimini ve yenilikçi uygulamalarını uluslararası kamuoyuna tanıtma açısından büyük önem taşıyor.

Ayrıca, Türkiye'nin köklü misafirperverlik geleneği ve zengin kültürel mirası, konferans süresince gerçekleştirilecek etkinliklerle katılımcılara tanıtılacak. Bu yönüyle organizasyon, yalnızca bilgi ve tecrübe paylaşımı için değil, aynı zamanda ülkemizin adalet vizyonu ile medeniyet birikimini uluslararası arenada sergileme fırsatı da sunacak.

ZENGİN PROGRAM VE ETKİNLİKLER

Konferans, 26 Ekim'de yapılacak resmî açılış töreni ve hoş geldiniz resepsiyonu ile başlayacak.

Hafta boyunca; "Hükümlü rehabilitasyonu", "Ceza infaz sistemlerinde teknolojik yenilikler", "Personel refahı ve mesleki gelişim", "Toplum temelli infaz sistemleri", "Sağlık ve ruh sağlığı hizmetleri", "Kadın, genç ve yaşlılara yönelik özel yaklaşımlar" gibi birçok alanda oturumlar düzenlenecek.

Etkinlik takvimi kapsamında; Sait Halim Paşa Yalısı'nda resepsiyon, Türk Kültürü Günü, Gala ve Ödül Töreni, ayrıca ceza infaz kurumları ziyaretleri yer alacak. Bu yönüyle konferans, yalnızca mesleki bir buluşma değil, aynı zamanda kültürel bir köprü işlevi görecek.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE PAYLAŞIM PLATFORMU

ICPA Konferansı, ceza infaz kurumlarında insan hakları, topluma yeniden kazandırma, güvenlik, dijitalleşme ve yenilikçi altyapı gibi konularda küresel ölçekte bilgi paylaşımını teşvik ediyor.

Konferans; cezaevi yöneticileri, politika yapıcılar, akademisyenler, hukukçular, sivil toplum kuruluşları ve infaz uygulayıcılarını aynı çatı altında buluşturarak, uluslararası dayanışmayı ve ortak öğrenmeyi güçlendirmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA: ADALETİN İNSAN ODAKLI YÜZÜ

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ev sahipliğini üstlendiği bu önemli organizasyonla birlikte, infaz sistemlerinde insan onuruna saygılı, rehabilitasyon odaklı ve sürdürülebilir bir anlayışın yaygınlaşmasına öncülük etmeyi amaçlıyor.

Konferans, Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu ve reform kararlılığını dünya kamuoyu ile paylaşmak açısından önemli bir dönüm noktası olacak.