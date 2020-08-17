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Dünyanın en zehirlilerinden... Malatya'da görüldü

Dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan ‘Koca engerek', Malatya'nın Kuluncak ilçesinde görüldü. Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerinde koca engerek yılanın görüldüğü bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

IHA17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:06 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:06
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Boyu bir metreden fazla olan koca engerek yılanı Kuluncak ilçesinde bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Koca engerek yılanının doğada fazla bulunmayan ve oldukça zehirli bir yılan türü olduğu biliniyor.

Bakanlık tarafından merkez av komisyonu kararlarında koruma altına alınan türler arasında yer alan yılan, Kuluncak ilçesinde maden ocağında çalışan bir işçi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yılanı bir ay içerisinde iki kez gördüğünü ifade eden işçi, kısa bir görüntü aldıktan sonra korkuyla bölgeden uzaklaştığını söyledi.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerinde koca engerek yılanın görüldüğü bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

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