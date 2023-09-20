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Dünyanın en zehirlisi! O ilde görüldü

Malatya'nın Kale ilçesinde dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olduğu belirtilen 'argiope lobata' türüne rastlandı.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 18:42 - Güncelleme:
Dünyanın en zehirlisi! O ilde görüldü
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Kale Belediye işçisi Turgut Karakuş, Salkımlı Mahallesi'nde daha önce hiç görmediği bir örümcekle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca ve veteriner ekipleri, Salkımlı Mahallesi'ne giderek, dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan "argiope lobata" türünü yerinde inceledi.

Karaca, AA muhabirine, üzerinde farklı desenleriyle dikkat çeken argiop lobata türü örümceğin taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceğini söyledi.

Karaca, örümceğin kolay kolay insanlara saldırmadığını belirterek, böcekte bulunan zehirin "nörodejeneratif" hastalığında kullanıldığını, Türkiye'de iki türü olduğu bilinen, dünya genelindeyse Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşam alanı bulunan örümceğin ender rastlanan bir tür olduğunu kaydetti.

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  • zehirli örümcek
  • argiope lobata

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