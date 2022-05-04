Dünyanın en zenginleri teknoloji ile uğraşıyor

Microsoft'un "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın almasının ardından, dünyaca ünlü iş adamı Elon Musk'ın 44 milyar dolara Twitter'ı satın alma kararı dünya kamuoyunun dikkatlerini tekrar teknoloji şirketlerine çevirdi.

Kovid-19 salgını sonrasında teknolojinin önemi giderek artarken, milyarder iş adamları da teknoloji şirketlerine yatırımlarını artırdılar. 2022 yılında yayımlanan pek çok rapor teknoloji şirketlerinin marka değerindeki büyük yükselişi gösterirken teknoloji işi ile uğraşan iş adamlarının servetlerinde de büyük artışlar olduğunu gözler önüne seriyor.

- EN ÇOK TEKNOLOJİ KAZANDIRIYOR

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2022 Araştırması"na göre 355 milyar dolara çıkaran Apple "Dünyanın en değerli markası" unvanını korumayı başarmıştı. Listede dünyanın en değerli 10 şirketinin 8'i direkt teknoloji veya teknolojiyle bağlantılı işler yapıyor.

Apple'ı sırasıyla yaklaşık 350 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 263 milyar dolarla Google takip etti.



Listede ABD'li Microsoft 184,2 milyar dolarla 4'üncü, perakende şirketi Walmart 112 milyar dolarla 5'inci, Güney Koreli Samsung 107,3 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li Meta (Facebook) 101,2 milyar dolarla 7'nci, Çinli ICBC 75,1 milyar dolarla 8'inci, Çinli Huawei 71,2 milyar dolarla 9'uncu, ABD'li Verizon da 69,6 milyar dolarla 10'uncu sırada yer buldu.

Liste sektörler bazında incelendiğinde marka değeri en yüksek sektör teknoloji.



Teknoloji sektörü diğer sektörler arasında yüzde 14,79'luk marka değeri ile ilk sırada yer alırken onu sırasıyla, yüzde 14,39 ile perakende, yüzde 11,60 ile bankacılık, yüzde 10,23 ile medya, yüzde 7,20 ile telekomünikasyon, yüzde 6,81 ile otomotiv, yüzde 4,27 ile sigortacılık, yüzde 4,02 ile mühendislik ve yapı ve yüzde 3,90 gaz ve petrol takip ediyor.

- DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ TEKNOLOJİ İLE UĞRAŞIYOR

Dünyanın en zengin iş adamlarının listesini yayımlayan Bloomberg Billionaires Index verilerine göre dünyanın en zenginleri listesinde yer alan ilk 10 iş adamından 6'sı doğrudan teknoloji ile bağlantılı işler yapıyor.

Listeye göre servetini en çok artıran iş adamı Twitter'ın yeni sahibi olmaya hazırlanan Elon Musk oldu.



Neuralink, Space X ve Tesla gibi doğrudan veya dolaylı olarak teknoloji ile ilgili işler yapan Musk, Kovid-19 salgınının başlarına denk gelen 0cak 2020'de yaklaşık 30 milyar dolarlık servetini Mayıs 2022 itibarıyla 250 milyar doların üstüne taşımayı başardı.



Musk'ın Twitter'ı satın alma kararı fiili olarak gerçekleşirse, ünlü iş adamı servetinin yaklaşık 5'te 1'i ile şirketlerinin arasına sosyal medya şirketi eklemiş olacak.



En zenginler listesinde ilk 10'da yer alan Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Page, Sergey Brin ve Steve Ballmer da teknoloji işi ile ilgilenen iş adamları olarak ön plana çıkıyor.

