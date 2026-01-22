İSTANBUL 10°C / 7°C
  Dünyanın gözü bu zirvede! Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulu imza töreni için Davos'ta
Güncel

Dünyanın gözü bu zirvede! Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulu imza töreni için Davos'ta

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından oluşturulan Gazze Barış Kurulu'nun imza törenine katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına geldi.

22 Ocak 2026 Perşembe 13:09
Dünyanın gözü bu zirvede! Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulu imza töreni için Davos'ta
ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde oluşturulan Gazze Barış Kurulu için bugün Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) da ev sahipliği yapan İsviçre'nin Davos kasabasında imzalanacak. İmza töreninde Türkiye'yi temsil edecek olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, imza töreninin yapılacağı Davos'a geldi. Törenin yapılacağı alana geçen Bakan Fidan, imza töreni öncesi diğer liderlerle ayak üstü sohbet etti. Davos'ta dünyanın da merakla takip ettiği törende, Gazze Barış Kurulu Şartı'na Bakan Fidan imza atacak.

TRUMP'IN DAVETİNİ 25 ÜLKE KABUL ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff 60 ülkeye davet gönderildiğini ve 25 ülkenin daveti kabul ettiği açıkladı. Daveti kabul eden ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, İsraili Azerbaycan, Ermenistan, Bahreyn, Mısır, Belarus, Endonezya, Fas, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Macaristan, BEA, Vietnam, Kosova, Ürdün, Kazakistan ve Özbekistan yer alıyor.

Trump'ın davetini ilk olarak Fransa reddederken Fransa'yı Norveç, Slovenya, İsveç izledi. İtalya ve Almanya ise imza törenine katılmayacak.

Popüler Haberler
