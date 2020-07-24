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Güncel

Dünyanın gözü İstanbul'un sembolü Ayasofya'da! Sosyal medyada da gündem oldu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programı, Türk Cumhuriyetleri ve Müslüman ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkenin medyasından ilgi görüyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılacak olması sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının #AyasofyaCamii etiketi ile yaptığı paylaşımlar Twitter'da ilk sırada yer aldı.

AA24 Temmuz 2020 Cuma 11:33 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 11:33
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Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki programı çok sayıda yabancı ülkenin basın mensubu da takip ediyor.

Açılış programı için Müslüman coğraflardan ve Avrupa ülkelerinden basın mensuplarının geldiği görüldü. Çok sayıda basın mensubu meydanda kendileri için oluşturulan platformda yayın yaparken, birçok basın mensubu da meydan çevresinde çalışma yaptı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılacak olması sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının #AyasofyaCamii etiketi ile yaptığı paylaşımlar Twitter'da ilk sırada yer aldı. 

Açılış etkinliği televizyon kanallarında olduğu gibi sosyal medya platformlarında da canlı yayınlanıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel sosyal medya hesaplarından ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi adına açılan resmi Twitter hesabından program izlenebiliyor. 

Ayrıca, alanda bulunan birçok vatandaş cep telefonları aracılığıyla programdan anlık görüntü paylaşıyorlar.

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