Duran, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa 14. Leo'nun Ankara'daki görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Görüşmede, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin, Filistin başta olmak üzere insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren konuların, güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını aktaran Duran, bu görüşmenin sadece Türkiye-Vatikan ilişkilerinin değil, aynı zamanda küresel barış arayışının da merkezine oturduğunun altını çizdi.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere, Türkiye'den verilen mesajların hem Türk-İslam dünyasına hem de Hristiyan coğrafyasına ulaşması, dünyada barış umutlarının artması açısından önemlidir. Türkiye, bölgesel ve küresel krizlerin dışında kalmak yerine barış ve adalet adına aktif sorumluluk alma iradesini gösteriyor. Çünkü barışın kıvılcımını canlı tutmak, sadece çatışmaları durdurmak değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını korumak anlamına da geliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik verilen destek ve katkı bunun en somut örneklerinden biridir.

Cumhurbaşkanımızın, Batı'da giderek artan İslam düşmanlığına değinmesi, nefret söyleminin toplumları nasıl zehirlediğini ve insanlığı tehdit eden bu tehlikenin artık görmezden gelinemez bir boyuta ulaştığını bir kez daha ortaya koydu. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı, kimseye bir şey kazandırmaz, aksine kaybettirir. Bu anlayış, toplumların birlikte yaşama kültürünü hedef alan tehlikeli bir zihniyet kırılmasıdır. Bugün değerlere saygının hakim olduğu bir dünyada barışın sesi ne kadar gür çıkarsa, insanlık adına umut da o kadar hızlı filizlenecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmalarında İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkati çekerek, mazlum Filistin halkıyla dayanışmamızı insani ve ahlaki bir sorumluluk olarak gördüğümüzü vurguladı."