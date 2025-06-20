Dünya'nın gözü Türkiye'de olacak: İstanbul'da kritik zirve

İsrail'in Gazze ve İran'a saldırılarının sürdüğü kritik bir dönemde İstanbul yine çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaparken dünyanın gözü yeniden Türkiye'de.

Türkiye, 21-22 Haziran'da İstanbul'da "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla düzenlenecek İİT DBK 51. Oturumuna ev sahipliği yapacak.

Örgütün kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye, İİT bünyesindeki pek çok çalışmaya katkı yapmasının yanı sıra birçok etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 51. DBK de İİT tarihinin en geniş katılımlı toplantılarından biri olacak. DBK'nin katılımcı sayısının 1000 civarında olması, daha önceki toplantılara kıyasla rekor sayıda üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.

Toplantıya iştirak edecek ülkelerin heyet başkanlarından 43'ünü bakan ve 5'ini bakan yardımcısı oluşturuyor.

Toplantıya İİT alt kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Gelişen Sekiz Ülke (D8), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı, Uluslararası Göç Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü gibi 30 civarında uluslararası kuruluştan üst düzey katılım sağlanacak.

200 civarında yerli ve yabancı basın mensubunun takip edeceği DBK çerçevesinde Arap Birliği'nin Olağanüstü Bakanlar Konferansı da Türkiye'de düzenlenecek. Bu, Türkiye'de düzenlenen ilk Arap Birliği toplantısı olacak.

- TÜRKİYE'DE DÜZENLENEN İİT ETKİNLİKLERİ

Türkiye, 1976, 1991 ve 2004'te DBK toplantılarına ev sahipliği yaptı. 51. DBK ile Türkiye dördüncü kez bu toplantıya ev sahipliği yapacak.

Aynı zamanda 2015'te Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde İİT nezdinde daimi temsilcilik açan ilk ülke olan Türkiye, 2016'da Devlet Başkanları düzeyindeki 13. İslam Zirvesi'ni düzenledi.

2016-2019 döneminde İslam Zirvesi Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye, 2017 ve 2018'de iki kez Olağanüstü İslam Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

- İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın 21 Ağustos 1969'da kundaklanmasını ardından İslam dünyasındaki tepkiler üzerine 22-25 Eylül 1969'da Rabat'ta düzenlenen İslam Zirve Konferansı'nda, İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) kuruldu.

2011'de İKÖ, 38. Dışişleri Bakanları toplantısında alınan kararla adını İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirdi.

BM'nin ardından en fazla üyesi bulunan siyasi teşkilat olan İİT'de 4 kıtada 57 üye ve 5 gözlemci ülke mevcut. Bu ülkeler arasında yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1979'da gözlemci üye oldu. Türkiye, İİT'nin kuruluşunda yer alan 25 ülkeden biriydi.

1,7 milyar Müslümanın yaşadığı çok geniş bir coğrafyayı temsil eden İİT, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. İİT ülkeleri nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı ise 24 yaşından küçük, bu da genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduklarını gösteriyor.

İİT ülkeleri, dünya ham petrol rezervinin yüzde 66'sına ve doğal gaz rezervinin de yüzde 60'ına sahip. İİT ülkelerinin dünya üretimindeki payı yüzde 10,6; ihracatındaki payı yüzde 10,1; doğrudan yabancı yatırımlarındaki payı yüzde 11,3.

Cidde'de geçici olarak yerleşik İİT'nin 41 alt, ilgili ve uzmanlık kuruluşu bulunmasının yanı sıra 4 Daimi Komite görev alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını üstlendiği Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) de 4 daimi komiteden biri.

Türkiye, 8 İİT alt kuruluşuna ev sahipliği yapıyor. Suudi Arabistan'ın ardından en fazla İİT kuruluşuna ev sahipliği yapan üye devlet Türkiye olarak ön plana çıkıyor.