İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2024 Pazartesi / 20 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1526
  • EURO
    37,9742
  • ALTIN
    2870.41
  • BIST100
    9930.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Dünyanın ilk ekmeği'' THY'nin New York uçağındaki yolculara ikram edildi
Güncel

''Dünyanın ilk ekmeği'' THY'nin New York uçağındaki yolculara ikram edildi

Türk Hava Yolları (THY), Şanlıurfa Göbeklitepe'de üretilen buğdaydan yapılan, 'dünyanın ilk ekmeği' olarak nitelenen ekmeği ABD'nin New York kentine icra edilen uçuşta yolculara tanıttı.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 10:29 - Güncelleme:
''Dünyanın ilk ekmeği'' THY'nin New York uçağındaki yolculara ikram edildi
ABONE OL

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olan THY'nin, Taş Tepeler bölgesinde yapılan kazı çalışmaları ışığında ortaya çıkan, "medeniyetin ilk buğday tanesinden" yapılan 12 bin yıllık ekmeğini 22 Eylül'de İstanbul'dan New York'a giden "TK-3" seferinde tanıttığı belirtildi.

Anadolu'nun en eski tahıl türlerinden yapılan ve söz konusu uçuşun menüsüne dahil edilen "tarihteki ilk ekmeğin", THY'nin misafirleriyle Türk kültürünü paylaşma ve geleneklerini modern yeniliklerle birleştirme çabasını yansıttığı kaydedilen açıklamada, İstanbul merkezli "Türk DO&CO" catering şirketi tarafından hazırlanan ekmek için ödüllü Türk gurme şef Ömür Akkor ve akademisyen Çetin Şenkul'dan danışmanlık alındığı aktarıldı.

"Yemek servisi öncesinde sıcak olarak servis edilen ekmek, tereyağı ve zeytinyağıyla özel bir torbada sunularak, kıtalar arası seyahat eden 'business class' misafirlerine sunulacak." ifadelerine yer verilen açıklamada, dünyanın ilk ekmeği olarak tanımlanan ekmek için Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Göbeklitepe, Karahantepe ve Fırat Nehri bölgelerinde film prömiyeri yapıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, THY projesi olarak Anadolu tarım tarihini yansıtan ilk ekmeğin Taş Tepeler bölgesinde 12 bin yıl önce evcilleştirilmiş buğdaydan üretildiğine işaret edilerek, bunun sonucunda beslenme alışkanlıkları ve sosyal yapıların yeniden şekillendiği vurgulandı.

THY'nin dünyanın en iyi uçak içi ikram konseptine sahip hava yolu konumunu korumaya ve güçlendirmeye devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, menülerinde kullandığı ürünlerin yüzde 80'ini yerel üreticilerden temin ettiği, misafirlerinin beğenisine sunduğu yemeklerini her gün uzman şeflere en taze ürünlerle hazırlattığı bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.