Dünyanın ilk motor yağı markası Türkiye pazarına girdi

OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde hizmet veren Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin madeni yağlar markası M Oil'in, 140'tan fazla ülkede hizmet veren küresel premium madeni yağ markası Valvoline'in münhasır ülke distribütörlüğü, üretim ve know-how değişimi haklarına sahip olduğu anlaşmanın imza töreni İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

Söz konusu anlaşmayla, madeni yağ alanında 2020'de yüzde 1,1 olan pazar payını 2022 sonunda yüzde 1,9'a çıkartan M Oil, ürün gamını Valvoline markasıyla daha da güçlendirecek. M Oil, gerçekleştirdiği distribütörlük ve lisans anlaşması kapsamında ilk etapta Valvoline markasının motor, şanzıman ve endüstriyel yağlar ürün grupları ile gres yağı satışına başlayacak.

OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz, enerji sektöründe madeni yağ üretimi ve dağıtımında yer alan şirketin M Oil markasıyla önemli başarılar elde ettiğini belirterek, "Bugün uluslararası bir markayı, ülkemizle tanıştırmaktan, tüketicimizle tanıştırmaktan çok mutlu ve onurluyuz. Bu markayla birlikte OYAK'ın madeni yağdaki varlığı ve büyümesi sürecek. Maden yağ pazarında ülkemizde önemli bir yer edineceğiz. Yüzde 2 olan pazar payımızı yüzde 7'lere çıkaracağız ve dış pazarları açılacağız. Yeni yapacağımız yatırımla birlikte yıllık 60 bin tonluk üretimle istihdama ve ihracata katkıda bulunma imkanımız olacak." diye konuştu.

İhracat hedeflerine de değinen Yılmaz, "Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Uzak Doğu pazarları hedef pazarlarımız arasında. Yıllık 60 bin ton üretim gerçekleştireceğimiz bir tesis yapacağız. Önümüzdeki yıl içerisinde bitireceğiz. Toplam üretimimizin yaklaşık yüzde 20-25'ini de dış pazarlara ulaştırmayı hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

Yılmaz, söz konusu tesise yönelik çalışmaların başladığını vurgulayarak, "Valvoline gibi grupların ülkemize ilgisini arttıran ülkemizin coğrafi konumu, yetişmiş iş gücümüz ve ülkemizdeki istikrar. Bunlar sayesinde bu tarz gruplar geliyor. Bizim yatırımımız da İzmir Aliağa bölgesinde olacak. Yerimiz belli. Çalışmalarımız devam ediyor. Planlamamızda bir aksama yok. Önümüzdeki yıl içerisinde faaliyete geçirmiş olacağız." dedi.

Türkiye madeni yağ sektörünün önemine işaret eden Yılmaz, "Türkiye'de pazarımız yaklaşık 600 bin ton civarında. Dünyanın da 14. büyük piyasalarından birisi ve ülkemizdeki büyümeye paralel bir şekilde aslında birçok ülkede inişler çıkışlar olurken ülkemizdeki pazar her geçen gün büyüyor. 2030'a kadar da yüzde 60 civarında bir büyüme bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, OYAK Enerji Sektörü Grubu olarak enerjideki yatırımlarının her geçen gün artarak devam ettiğine dikkati çekerek, "Daha önce sadece elektrik üretiminde olan grubumuz artık elektrik ticaretinde, akaryakıt dağıtımında ve LPG'de de var. Bugün bu imza töreninde de gördüğünüz gibi var olduğumuz madeni yağ sektöründe de büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "ÜRÜN VE HİZMETLERDE GÜÇLÜ BİR YOL HARİTASI OLUŞTURACAĞIZ"

Valvoline Global Ürünler EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Davide Crespi de Valvoline markasının 150 yıldır motor yağları, endüstriyel yağlar, gresler ve kimyasal ürünler ürettiğini ve otomotiv endüstrisinde uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Crespi, şirketin müşterilerine ve iş ortaklarına yüksek kaliteli ürünler ve çözümler sunmaya odaklandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün, Valvoline için kilit öneme sahip bir pazarda yeni bir işbirliğine başlıyor olmamız nedeniyle önemli bir dönüm noktası. Türkiye dinamik ve canlı bir pazar ve ayrıca Valvoline için öncelikli ülkelerden biri. Son birkaç yıldır vizyonumuzla uyumlu, değerlerimizi paylaşan, birlikte büyümeye ve genişlemeye devam edebileceğimiz güçlü bir ortak arıyorduk. Bugün attığımız imzayla müşterilerimize en iyi hizmeti sunacak bir ortakla başarılı bir yolculuğa başladık. Birlikte, pazarın mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak ve müşterilerimizin büyümesini ve başarılı olmasını sağlamak için ürün ve hizmetler bağlamında güçlü bir yol haritası oluşturacağız. Dağıtım işini kaliteli ve yetenekli ellere bıraktığımızdan emin olduğumuz gibi hem Türkiye'de hem bölgede büyümeye katkı sunabilecek üretim ayak izini artırmayı da dört gözle bekliyoruz."