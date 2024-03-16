Dünyaya damga vuracak proje... İBB Başkan adayı Kurum: Terminal İstanbul, şehrin yeni cazibe alanı olacak

Kurum, Atatürk Havalimanı'ndaki Terminal İstanbul Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün tarihi bir ana şahitlik edildiğini söyledi.

Aylardır İstanbul'un tüm ilçelerinde çalıştıklarını kaydeden Kurum, özellikle Teknopark'ları ve teknoloji üreten sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini, her gittikleri yerde gençlerin heyecanıyla karşılaştıklarını belirtti.

Kurum, Bakanlık yaptığı dönemde Teknopark'ta afetlerle ilgili yaptığı bir konuşması sırasında genç bir girişimcinin yanına gelerek kendi tasarımı olan robot köpeğiyle ilgili bilgiler verdiğini hatırlatarak, bugün alana gelirken de o köpekle karşılaştığını anlattı.

Sese ve ısıya duyarlı, kendi sensörleriyle yön tayinini yapabilen bu robot köpeğin özelliklerini birlikte geliştireceklerini ifade eden Kurum, "Bu köpeğimiz belki bir çok canın kurtarılmasına vesile olacak. İlk yardım ekiplerimize, arama kurtarma ekiplerimize destek olacak." dedi.

Kurum, Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik eko sisteminin adeta altın çağını yaşadığını ifade ederek, "İşte Türk mühendislik harikamız Kaan'ımız, İHA'mız, SİHA'larımız, Bayraktar'ımız süzüldüğü göklerde, gök vatanımızda bizi daima gururlandırıyor. TGC Anadolu'muz mavi vatanımızda bayrağımızı gururlandırıyor. TOGG'umuz vatanımızın her bir karışında göğsümüzü kabartıyor." ifadelerini kullandı.

"TERMİNAL İSTANBUL, İSTANBUL'UN YENİ CAZİBE ALANI OLACAK"

Murat Kurum, İstanbul'un dinamik teknoloji ve girişimcilik ağının acilen harekete geçmeyi beklediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz kararlıyız ve 2030 yılına kadar İstanbul'umuzu dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri haline getireceğiz. Bu hedefin en büyük adımını da toplamda 400 bin metrekare büyüklüğe sahip olacak bu devasa alanda atıyoruz. 25 bin kişinin aynı anda çalışma imkanı bulacağı Terminal İstanbul'umuz milli teknoloji hamlesi vizyonumuzun temel taşıyıcılarından biri olacak. Terminal binamızı, eskiden uçakların yanaştığı körüklerin bulunduğu alanlarımızı, teknolojik ürünlerin sergilendiği birer salon ve avlu haline getireceğiz."

Terminal İstanbul'un, kentin yeni cazibe alanı olacağını kaydeden Kurum, "Büyük düşüneceğiz. Her yıl binlerce yeni teknoloji girişimcisinin ve buradaki Turcorn'ların Türkiye'den doğmasını hayal edeceğiz ve bunu da gençlerimizle, kıymetli bilim insanlarımızla birlikte başaracağız." diye konuştu.

- "ALAN TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLACAK"

Kurum, törende konuşmaların ardından tanıtım programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Terminal İstanbul'a ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

Buradaki konuşmasında da alanın teknoloji üssü olacağının altını çizen Kurum, "Böylesi bir tesisi İstanbul'a kazandırıyor olmak bizim için de gurur vesilesi. Nisan ayı itibariyle başlayıp, 6 ay sonra ilk etaplarını açacağımız, 1 yıl sonra da projeyi tamamlayıp İstanbul'a ve Türkiye'ye armağan edeceğimiz Terminal İstanbul hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

- ROBOT KÖPEK "ASİL" AFETLERDE KULLANILACAK

Toplantıda, Murat Kurum'un konuşmasında değindiği Jidoka Dog Serisi, "Asil" adı verilen robot köpeği üreten LTC Yazılım ve Ar-Ge Hizmetleri Şirketi'nin kurucusu Murat Bil, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi'nde faaliyet gösteren bir firma olduklarını kaydeden Bil, robot köpeklerle ilgili yazılımlar geliştirdiklerini, afette arama yapabilen, engelli bireylere yardım edebilen, işletmelerde güvenliği sağlayabilen sistemler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.



Bil, 13 ayda ürettikleri robot köpek Asil'i afetlerdeki arama kurtarmada kullanacaklarını anlattı.

Robot köpeğin 25 metreye kadar sesin nereden geldiğini algılayabildiğini, elektrik kaçağını tespit edebildiğini kaydeden Bil, Asil'in her geçen gün donanımlarını geliştireceklerini dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katılım gösterdiği toplantıda, sanayi ve teknoloji firmalarının yöneticileri, rektörler ve çok sayıda davetli de yer aldı.