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Dünyaya Gazze mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırımın önüne geçilemedi

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada Gazze'de soykırımın önüne geçilemediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail yönetimi, soykırım politikasına Ramazan'da da devam ediyor. Biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnsani yardırmalarımız ile yanlarında olacağız, diplomatik temaslarımız ile yanlarında olacağız. Türkiye olarak kardeş Filistin halkına gereken her türlü desteği vereceğiz' dedi.

26 Mart 2025 Çarşamba 22:55 - Güncelleme:
Dünyaya Gazze mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırımın önüne geçilemedi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Bu mübarek gecenin başta Gazze ve Filistin olmak üzere Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de ve daha pek çok yerde zulme, zalime ve soykırıma karşı kahramanca direnen tüm mazlumların kuruluşuna vesile olmasını temenni ediyorum

İsrail yönetimi, soykırım politikasına Ramazan'da da devam ediyor. Biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnsani yardırmalarımız ile yanlarında olacağız, diplomatik temaslarımız ile yanlarında olacağız. Türkiye olarak kardeş Filistin halkına gereken her türlü desteği vereceğiz

Gazze'de zulmün ve soykırımın bir an önce son bulması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz

Batılı güçlerin sessizliği karşısında şımardıkça şımaran, her gün daha da haydutlaşan İsrail yönetimi soykırım politikasına ramazanda da devam ediyor

Mevla, Kuran ve Sünnet'in izinden bir an olsun ayrılmamaya, daima Sırat-ı Müstakim üzere olmayı bizleri müeser kılsın

Coğrafyamızın neresine baksak istikrarsızlık, çatışma, kaos ve kardeş kavgası görüyoruz. Çözülmedikçe derinleşen krizlere tanık oluyoruz. Bu olumsuz tablonun ortaya çıkmasında küresel sistemin efendileri kadar, İslam dünyasındaki ataletin ve dağınıklığın da payı var.

Bizi içerden zayıflatan bu kötü gidişe artık bir dur demek zorundayız.

Kuran yolunu takip eden Sünnet ve Siret'i bir zırh gibi giyinen siz kıymetli gençlerimize birlikte gelecek nesillerin daha adil bir dünyayı mümkün kılacağına yürekten inanıyorum

İstikbal bedel ödeme pahasına doğruluktan, dürüstlükten, hakkaniyetten ayrılmayanların yarınlara dair umutlarını asla kaybetmeyenlerindir

Türk, Kürt, Arap, Farisi, Asyalı, Afrikalı, siyah-beyaz demeden İslam alemi olarak beraber vahdeti kuşanmak, kardeşliğimize sımsıkı sarılmak mecburiyetindeyiz.

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