Dünyayı sarsan korona virüsü ile ilgili kritik açıklama: Aşı geliştiriliyor

star.com.tr 29.01.2020 11:29 - Güncelleme: 29.01.2020 11:33

Çin’de korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 132’ye yükselirken, toplam vaka sayısı ise 6 bin 2 olarak kayıtlara geçti. Çin sağlık birimleri, hastanelerde tedavi gören toplam 105 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Hayatını kaybeden hastaların çoğunun 60 yaşın üzerinde olduğu ifade edildi.



AŞI GELİŞTİRİLİYOR

Çin’in dışında 14 ülkeye daha sıçrayan salgın, tüm dünyada korku ve paniğe neden olurken, Rusya'dan korona virüsüne karşı aşı çalışmaları ile ilgili bir açıklama geldi.

Rusya'nın Guangzhou Başkonsolosluğu, tarafından yayımlanan bir açıklamaya göre, Rus ve Çinli bilim insanları bir aşı geliştirmeye başladılar.

Yapılan açıklamada, 'Çin tarafı virüs genomunu Rusya'ya teslim etti. Bu da bilim adamlarımızın insan vücudunda hızlı etki gösteren virüsü tanımlamalarını ve virüs üzerinde hızlıca testler yapılmasını sağladı. Rus ve Çinli uzmanlar aşıyı geliştirmeye başladılar.' ifadelerini kullandı.

VUHAN'DAKİ RUSLARI TAŞIMA PLANI

Pekin'deki Rusya Büyükelçiliği ise, virüsün çıkış noktası olan Vuhan kenti ve karantina altına alınan Hubei eyaletindeki Rus vatandaşlarının tahliyesi için Çin makamlarıyla görüşme halinde olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 'Şu anda, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Rus Büyükelçiliği, Çinli yetkililerle birlikte başta virüsün çıkış noktası Vuhan kenti ve bağlı olduğu eyalet Hubei'deki vatandaşlarını tahliye etmek için çalışıyor. Bu bölgede bulunmak, yaşam ve sağlık için gerçek bir tehdit oluşturuyor.' ifadelerine yer verildi.

Son verilere göre, yeni tip korona virüsüne enfekte olan toplam hasta sayısı 6012 kişiye ulaştı. Ölü sayısı ise 132'ye yükseldi.