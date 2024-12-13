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'Dur' ihtarına uymadı, 93 bin lira ceza yedi

Kütahya'da sürücüsünün ‘dur' ihtarına uymadığı otomobil, takiple durduruldu. Sürücü değiştirildiği tespit edilirken, araçtaki 2 şüpheliye toplamda 93 bin 466 lira idari para cezası uygulandı.

DHA13 Aralık 2024 Cuma 13:42 - Güncelleme:
'Dur' ihtarına uymadı, 93 bin lira ceza yedi
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri, uygulama noktasında bir otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam ederken, polis ekipleri de peşine düştü. Polis, Fuatpaşa Mahallesi Kasırga Sokak'ta önünü kestiği aracı durdurdu. Kaçarken sürücü değiştirildiği belirlenen araçtaki K.Ç. ile M.D. gözaltına alındı.

Sürücü ile arkadaşına 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Drift atmak', 'Makas atmak', 'Emniyet kemeri takmamak' ve 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından toplam 93 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüpheliler işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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