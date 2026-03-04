Dur ihtarına uymadı, pahalıya patladı: Yüz binlerce liralık ceza ödeyecek

Güncellenen trafik cezaları, kurallara uymayan sürücülerin canını yakmaya başladı. Sivas'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yöne girip kaçmaya çalışan sürücü takibe alındı.

DUR İHTARINA UYMADI, 460 BİN TL CEZA YEDİ

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) görüntüleri incelenerek yakalanan U.A. isimli sürücüye, ehliyeti alındığı halde araç kullandığı için 200 bin TL, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı için 200 bin TL, ters yönde araç kullandığı için 20 bin TL, araç sahibine ise aracını ehliyetsiz sürücüye kullandırttığı için 40 bin TL para cezası uygulandı. Toplam uygulanan ceza 460 bin TL oldu. Ayrıca araç trafikten 60 gün süreyle men edildi.