''Dur'' ihtarına uymadı, polis aracına çarptı

Afyonkarahisar'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün polis aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Kaza, İscehisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 ANK 976 plakalı aracın sürücüsü M.Ş., kendisini durdurmak isteyen polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kaçan sürücünün aracı, 03 A 0393 plakalı polis aracına çarptı. Kazada trafik polisleri M.Y. ile M.Y. ve diğer aracın sürücüsü M.Ş. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.