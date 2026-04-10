''Dur'' ihtarına uymadı, polis aracına çarptı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi yakınlarında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, polis aracına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 2 trafik polisi ile kaçan aracın sürücüsü olmak üzere toplam 3 kişi yaralanırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

IHA10 Nisan 2026 Cuma 16:40
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde polisin 'dur' ihtarını hiçe sayan bir sürücü, kaçış sırasında polis aracına çarparak kazaya neden oldu. Kazada 2 trafik polisi ve sürücü yaralandı, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Afyonkarahisar'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün polis aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Kaza, İscehisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 ANK 976 plakalı aracın sürücüsü M.Ş., kendisini durdurmak isteyen polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kaçan sürücünün aracı, 03 A 0393 plakalı polis aracına çarptı. Kazada trafik polisleri M.Y. ile M.Y. ve diğer aracın sürücüsü M.Ş. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

  • Afyonkarahisar kaza
  • dur ihtarı
  • İscehisar trafik kazası
  • polis aracına çarpma
  • trafik polisi yaralı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.