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“Dur” ihtarına uymadı, polise çarptı! Kaçan sürücü yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu bir polis memuru yaralandı. Kaçan sürücü ise gözaltına alındı.

IHA29 Haziran 2026 Pazartesi 12:10 - Güncelleme:
“Dur” ihtarına uymadı, polise çarptı! Kaçan sürücü yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.30 sıralarında İskele Yolu mevkisinde denetim yapan polis ekipleri, kırmızı ışık ihlali yapan Y.T. idaresindeki 41 AUR 220 plaka motosikleti durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca esnasında motosikletli şüpheli, görevli polis memuruna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere yığılan polis memurunun ayağı kırıldı. Yaralı polis memuru, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçmayı sürdüren Y.T., saat 04.00 sıralarında yine Gölcük ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • motosiklet sürücüsü
  • polis yaralanması
  • Gölcük olayı

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