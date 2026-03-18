İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2205
  • EURO
    51,1903
  • ALTIN
    7096.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dur ihtarına uymadı, yarım milyon ceza yedi: Kaçmaya mecburdum
Güncel

Dur ihtarına uymadı, yarım milyon ceza yedi: Kaçmaya mecburdum

Burdur-Fethiye kara yolunda dur ihtarına uymayarak aracını polisin üzerine süren ve 10 dakikalık kovalamaca sonucu yakalanan sürücü H.P.'nin 1.62 promil alkollü olduğu, ehliyetinin daha önce 2 kez alkollü araç kullanmaktan alındığı ortaya çıktı. Sürücüye toplamda 500 bin lira idari para cezası kesildi.

IHA18 Mart 2026 Çarşamba 11:46
ABONE OL

Burdur'da gece saatlerinde yaşanan kovalamaca, alkollü ve ehliyetsiz bir sürücünün yakalanmasıyla son buldu. Dur ihtarına uymayarak aracını polisin üzerine süren sürücü, yaklaşık 10 dakika kaçtıktan sonra durduruldu. Sabıka geçmişi ortaya çıkan sürücünün ifadesi ise şaşkınlık yarattı.

DUR İHTARINA UYMADI, ARACINI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Burdur'da uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kovalamanın ardından yakalandı. Yapılan kontrolde 1.62 promil alkollü olduğu tespit edilen şahısın daha önce de ehliyetinin 2 kez alkollü araç kullanmaktan alındığı belirlendi. Sürücüye toplamda 500 bin lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2 yıl 2 ay el konuldu ve aracı 2 ay trafikten men edildi.

Olay, gece saatlerinde Burdur-Fethiye kara yolundaki uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 07 BER 344 plakalı otomobilin sürücüsü H.P., dur ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürerek kaçtı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacının ardından durdurulan araçta yapılan kontrolde sürücünün 1.62 promil alkollü olduğu tespit edilirken daha önce de 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı ve ehliyetsiz olduğu belirlendiği. Sürücüye; dur ihtarına uymamaktan 200 bin, ehliyeti daha öncesinden alınmış olduğundan 200 bin, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin, ruhsat sahibine 40 bin ve tehlikeli şerit değiştirmekten 20 bin lira olmak üzere toplamda 500 bin lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2 yıl 2 ay el konuldu ve aracı 2 ay trafikten men edildi.

"DENETİMİ YAKIYORDU, KAÇMAYA MECBURDUM"

Sağlık kontrollünün ardından emniyete götürülen sürücü polisin üzerine araç sürdüğünü kabul ederek, "Başka çarem yok. Cezaevinden yeni çıktım. Bir defa yakalandım alkollü, ikincide de yakalandım. Denetimi yakıyordu, kaçmaya mecburdum. Ben şimdi yakalandım ya cezam bozulacak, cezaevine gideceğim. Benim neyime yardımcı olacaksınız" dedi.

  • Burdur
  • alkollü sürücü
  • trafik cezası
  • polis kovalamacası
  • ehliyetsiz araç kullanma

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.