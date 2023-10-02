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  • ''Dur'' ihtarına uymadılar! 5 kaçak göçmen yakalandı
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''Dur'' ihtarına uymadılar! 5 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 15:41 - Güncelleme:
''Dur'' ihtarına uymadılar! 5 kaçak göçmen yakalandı
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Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçta hafif ticari araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü polisten kaçarken kaza yaptı.

Ağaç Pazarı Caddesi'ndeki metruk bir evin duvarına çarpan araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

  • İl Göç İdaresi
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