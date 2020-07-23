'Dur' ihtarına uymadılar... Biri polis 3 kişi yaralandı

IHA 23 Temmuz 2020 Perşembe 17:43 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 17:43

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde polisin şüphe üzerine durdurarak kontrol etmek istediği 44 FB 389 plakalı Ford marka otomobil dur ihtarına uymayınca polis ekipleri ile kovalamaca başladı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonunda Malatya-Sivas karayolu Dilek Mahallesi çıkışında sıkıştırılan araç önce refüje, daha sonra sivil ekip aracına çarptı. Kazada araçta bulunan 2 şüpheli ile 1 polis memuru ayağından hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu noktadan kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.