''Dur'' ihtarına uymamak pahalıya patladı: 3 sürücüye 200'er bin lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerin Boğazlıyan ilçesi Kozaklı yolu mevkisinde yaptığı kontrolde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alkollü olduğu belirlenen sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 200 bin lira ceza uygulandı. Aracı 60 gün trafikten men edilen sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Sorgun ilçesinde de kovalamaca sonucu yakalanan bir sürücünün 2,39 promil alkollü olduğu tespit edildi. İlgili maddelerden toplam 200 bin lira ceza kesilen sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Yenifakılı ilçesinde ekiplerin yakaladığı başka bir sürücüye de toplam 200 bin lira ceza uygulandı.