İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7264
  • EURO
    52,3046
  • ALTIN
    6796.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

''Dur'' ihtarına uymamak pahalıya patladı: Alkollü sürücüye mahalle girişinde enselendi

Denizli'nin Çivril ilçesinde uygulama noktasında polis ekiplerinin ‘Dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 245 bin TL cezai işlem uygulanırken, aracı ise 60 gün trafikten men edildi.

IHA13 Nisan 2026 Pazartesi 10:49
ABONE OL

Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Kudret Çalık Bulvarı üzerinde gerçekleştirdikleri denetim sırasında uygulama noktasını fark eden bir sürücü, geri manevra yaparak kaçtı. Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek aracın Karayahşiler Mahallesi yönüne gittiğini tespit etti.

Kısa sürede mahalle girişinde durdurulan araçta yapılan kontrolde sürücü A.Y.'nin alkollü olduğu belirlendi. Sürücü A.Y. ve araçta bulunan E.T. polis merkezine götürülürken, sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 245 bin lira idari para cezası uygulandı. Alkollü araç kullandığı belirlenen sürücünün ehliyetine el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

  • Denizli Çivril polis
  • Dur ihtarı
  • Alkol cezası

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.