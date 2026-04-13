''Dur'' ihtarına uymamak pahalıya patladı: Alkollü sürücüye mahalle girişinde enselendi

Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Kudret Çalık Bulvarı üzerinde gerçekleştirdikleri denetim sırasında uygulama noktasını fark eden bir sürücü, geri manevra yaparak kaçtı. Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek aracın Karayahşiler Mahallesi yönüne gittiğini tespit etti.

Kısa sürede mahalle girişinde durdurulan araçta yapılan kontrolde sürücü A.Y.'nin alkollü olduğu belirlendi. Sürücü A.Y. ve araçta bulunan E.T. polis merkezine götürülürken, sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 245 bin lira idari para cezası uygulandı. Alkollü araç kullandığı belirlenen sürücünün ehliyetine el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.