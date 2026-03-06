İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2026 Cuma / 18 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0831
  • EURO
    51,2588
  • ALTIN
    7256.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

''Dur'' ihtarına uymamaktan 200 bin TL ceza

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 'abarth egzoz' bulunan bir motosiklet sürücüsü 'dur' ihtarına uymayıp 16 bin TL'den kaçarken 200 bin TL ceza yedi. Kovalama anları KGYS'ye yansırken, aday sürücü olan şahsın belgesi daimi olarak iptal edildi.

IHA6 Mart 2026 Cuma 08:41 - Güncelleme:
''Dur'' ihtarına uymamaktan 200 bin TL ceza
ABONE OL

Merkez Bağlar ilçesinde devriye görevi yapan trafik ekipleri, üzerinde (cezai karşılığı 16 bin TL olan) "abarth egzoz" bulunan bir motosiklete "dur" ihtarında bulundu. Polisin ikazlarına uymayan sürücü Y.C.B., motosikletiyle kaçmaya başladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Şahin ekiplerinin yaklaşık 12 kilometrelik kovalamacası sonrasında motosiklet sürücüsü yakalandı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye güncellenen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre 200 bin TL para cezası uygulandı. Kovalanan sürücüye diğer ihlalleri için de yine ayrı ayrı cezai işlemler uygulandı. Yapılan kontrollerde Y.C.B.'nin aday sürücü olduğu tespit edildi. Kural ihlalleri yapan şahsın sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, kullandığı motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Kovalama anları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) yansıdı.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.