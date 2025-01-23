Bartın'da trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine devriye gezen bekçiler, Orduyeri Köprüsü'nde aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan aracı bu kez Yalı mevkisinde devriye ekipleri durdurmak istedi. Polislerin de ihtarına riayet etmeyen araç ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Trafiği tehlikeye düşürmeye devam eden araç, Stadyum Sokak üzerinde durduruldu.

ALKOLLÜ ÇIKTI, BAKANI VE VALİYİ ARAYACAĞINI SÖYLEDİ

Yapılan alkol testinde yasal sınırın üzerinde alkol kullandığı belirlenen sürücü, kendisinin eski il genel meclisi üyesi Bahattin K. olduğunu söyleyerek, cezadan kurtulmak istedi. Şahıs, polislerin ceza makbuzunu yazmaya başlamasının ardından ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nu, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Vali Yardımcısı Uğur Karakaya'nın kendisini tanıdığını söyleyerek, cezadan kurtulmaya çalıştı. Polislerin ceza yazdığını gören Bahattin K., "Ne valimizi, ne Yılmaz Bey'i, ne de Aysu Hanım'ı aramayacaktım ama şu harekete, bir dakika arayacağım" diye konuştu.

POLİS YOĞUNLUĞUNA TEPKİ

Polislerin çok kalabalık bir şekilde kendisini durdurmasına da tepki gösteren Bahattin K., "Bu adamı tutmak için 2 tane adam değil, 24 tane adam lazım. Ben kendimi bir an Mardin sınır kapısında hissettim. Bu ne ya? Eroin kaçakçısıyım ben. Şuradan çıkmaya kalksam beni vuracaklar ha silahla. Mardin'de terör arar gibi. Bu ne lan?" diyerek tepkisini ifade etti.

EVİNE YÜRÜYEREK GİTTİ

Ceza yemekten kurtulamayan Kazguç, Vali Nurtaç Arslan'ı da arayacağını söyleyerek, polisleri bir süre daha ikna etmeye çalıştı. Çabası yeterli olmayan Kazguç'a "dur" ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak gibi ihlallerden yüklü miktarda para cezası yazılırken aracı ise otoparka çekildi.