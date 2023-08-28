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Dur ihtarına uymayan araç yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan çalıntı aracın sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

IHA28 Ağustos 2023 Pazartesi 05:38 - Güncelleme:
Dur ihtarına uymayan araç yakalandı
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Bursa'dan İnegöl ilçesine giriş yapan 34 VG 6302 plakalı aracın çalıntı olduğu Plaka Takip Sisteminden tespit edildi. İlçe girişinde görev alan polis ekipleri, gelen aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular.

Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli hızla kaçmaya başladı. Ekipler şüphelinin peşine düştüler. Mahmudiye mahallesi mobilya sanayine hızla giren araç yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sırasında lastiklerinin patlaması sonucu kaza yaparak durdu. Kaza yapan araçtan çıkan şüpheli Ferhat Ç.(27), koşarak kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Aracın ve plakalarının çalıntı olduğu ortaya çıktı. 16 BBG 526 plakalı Bursa Emek'ten çalınan araca, çalıntı olan 34 VG 6302 plaka takıldığı ortaya çıktı. Araç incelenmek üzere karakolun bahçesine çekildi.

Şüpheliye dur ihtarına uymamaktan 951 TL, araca sahte plaka takmaktan 20 bin 300 TL, Makas atmaktan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı.

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