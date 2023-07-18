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Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 3 kişiyi yaraladı

Düzce'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki biri kadın 2 kişi şüpheli, çarptıkları motosikletteki 2 kişi ile bir polisi yaraladı.

AA18 Temmuz 2023 Salı 03:20 - Güncelleme:
Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 3 kişiyi yaraladı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, Mergiç Mahallesi'nde seyir halindeki 06 CRP 431 plakalı otomobili şüphe üzerine takibe aldı.

Aynı mahallede aracı durdurmak isteyen ekipler, sürücünün "dur" ihtarı uymaması üzerine aracı takibe başladı.

Yaklaşık 4 kilometre süren kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü, Aziziye Mahallesi Mergiç bağlantı yolunda önce yol kenarında park halinde bulunan 3 araca, daha sonra yolda seyir halinde bulunan Kerem Yıldız yönetimindeki motosiklete çarptı.

Kaza yaptıktan sonra kaçmaya devam eden şüpheliler, bu kez kendilerini durdurmaya çalışan polis memuru Murat Çakır'a çarptı. Şüpheliler, kazanın ardından otomobilden inip yaya olarak kaçtı.

Olay yerine gelen ambulanslara alınan motosiklet sürücüsü ve aynı motosiklette bulunan bir kişi ile polis memuru, Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan motosiklet sürücüsü Kerem Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay sonrasında kaçan kadın şüpheli, yol kenarındaki fındık bahçesinde polis tarafından yakalandı. Diğer şüpheli ise aranıyor.

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