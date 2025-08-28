İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0541
  • EURO
    47,9981
  • ALTIN
    4486.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • “Dur” ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı: 3'ü polis 10 yaralı
Güncel

“Dur” ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı: 3'ü polis 10 yaralı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, Burdur'da kontrolden çıkarak önce polis aracına, ardından karşı şeritteki otomobile çarptı. Kazada 3'ü polis olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

IHA28 Ağustos 2025 Perşembe 11:54 - Güncelleme:
“Dur” ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı: 3'ü polis 10 yaralı
ABONE OL

Burdur'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kontrolünü kaybettikten sonra önce polis aracına ardından karşı şeritteki otomobile çarptı. Kazada 3'ü polis toplam 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Necati Bey Mahallesi Manastır Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli araçları durdurmak için uygulama yaptığı sırada 15 NS 906 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. İçerisinde İrfan G. (30), Mehmet Y. (26) ve Melih Y.'nin (31) bulunduğu otomobil, takip sırasında ekip aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç, bu kez Bayram K. (37) yönetimindeki ve içerisinde Ayşenur K. (34), Ayşe Ceren K. (11) ve İbrahim Erdem K.'nın (13) bulunduğu 46 ABS 138 plakalı Peugeout marka otomobile çarptı.

KAZADA 3'Ü POLİS 10 KİŞİ YARALANDI

Kazada, görevli polis memurları S.Y. (34), F.K. (44), M.K. (41) ile diğer araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün tespiti için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

  • Polis aracı kaza
  • Sürücü ihlal
  • Burdur trafik kazası

ÖNERİLEN VİDEO

Uyarılara aldırış etmedi: Yola beton dökülen anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.