İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2022 Çarşamba / 19 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6617
  • EURO
    15,8711
  • ALTIN
    918.09
  • BIST100
    2519.24
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı
Güncel

'Dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

AA20 Nisan 2022 Çarşamba 06:19 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:19
ABONE OL

İsmetpaşa Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, şüphe üzerine 27 R 3817 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekipler, ihtara uymayan otomobili, yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucu Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde durdurdu.

Yapılan incelemede sürücü A.B'nin ehliyetinin olmadığı ve bu yüzden kaçtığı anlaşıldı.

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak ve kırmızı ışık ihlali gibi çeşitli maddelerden 8 bin 850 lira cezai uygulandı.

Otomobil çekiciyle otoparka çekildi.

Öte yandan, sürücüyle otomobilde bulunan iki kişi, adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.