Dur ihtarına uymayan sürücü tali kusurlu bulundu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, polis memuru Hüseyin Duman'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı anlatıldı. 11 Mayıs 2022 tarihinde polis memuru Duman'ın motosikletle Sultanbeyli ilçesindeki Fatih Bulvarı ile Beydağı Sokak birleşimindeki bulvarda ikaz ışıklarına ve megafon çağrısına uymayan çocuk M.A.A.'yı yakalamak için takip etmeye başladığı anlatıldı.

TIR ŞOFÖRÜ TALİ KUSURLU BULUNDU

Polis memuru Hüseyin Duman'ın bu sırada Fatih Bulvarı üzerindeki ışıklı kavşakta şüpheli Vedat Gökçe'nin idaresindeki TIR'la çarpışarak şehit olduğu ve motosiklette bulunan polis memuru Gökmen Baykara'nın da yaralandığı kaydedildi. Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, şüpheli Vedat Gökçe'nin tali kusurlu bulunduğu hatırlatıldı.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede şüpheli Vedat Gökçe'nin "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuklu şüpheli Gökçe, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Ayrıca iddianamede M.A.A. hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.