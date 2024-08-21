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  • ''Dur'' ihtarına uymayarak bölgeden kaçan kamyonetten 32 düzensiz göçmen çıktı
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''Dur'' ihtarına uymayarak bölgeden kaçan kamyonetten 32 düzensiz göçmen çıktı

Kırklareli'nde kamyonet kasasında 32 düzensiz göçmen yakalandı.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 09:06 - Güncelleme:
''Dur'' ihtarına uymayarak bölgeden kaçan kamyonetten 32 düzensiz göçmen çıktı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, Pınarhisar Kavşağı yakınlarında yaptıkları uygulamada, bir kamyonete "dur" ihtarında bulundu.

Araç ikaza uymayarak bölgeden kaçtı. Kamyonet kovalamaca sonucu Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda durduruldu.

Kamyonetin kasasında farklı uyruklarda 32 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesine götürüldü.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü B.E.D'nin ise 2 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

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