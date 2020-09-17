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'Dur' ihtarına uymayarak kaçan araçtan patlayıcı madde ve el bombası çıktı

Kilis'te, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak, kaçarken okul duvarına çarparak kaza yapan otomobildeki şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, bir el bombası ve patlayıcı madde ele geçirildi.

IHA17 Eylül 2020 Perşembe 13:57 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 13:57
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Helvacıoğlu Mahallesinde bir otomobile "Dur" ihtarına bulundu. Otomobilin durmayarak kaçması üzerine polis tarafından aracı uzun süre kovaladı. Araç kaza bir okulun istinat duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından araçtan inerek kaçmaya çalışan iki şüpheliden M.C. (21) yakalandı. Diğer şüpheli R.Y. (20) ise yakalanmamak için polise silah çekip evine kaçtı. Polis ekipleri, eve girerken, içerideki 4 kişi şüphelinin yakalanmaması için engel olmaya çalıştı. Yapılan aramada evin hurdalığında saklandığı belirlenen şüpheli R.Y. gözaltına alındı. Bu arada araçta yapılan aramada 1 bıçak, ikamette ise 1 el bombası, 1 tabanca, 1 bıçak, dağıtılmış silah parçaları ile patlayıcı maddeler ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.C. ile R.Y’nin sorgusu sürüyor. Polislere engel olmaya çalışan 4 kişi ifadelerinin ardından salıverildi.

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