Durağa girip, 4 kişiye çarptı: Otobüs sürücüsüne dava açıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü, İETT şoförü müşteki sanık Hüseyin Gezer'in trafikte, motosiklet sürücüsü müşteki sanık Kerim Polat'la tartıştığı, Polat'ın da şoförün önünü keserek "Kaç tane aynan var? İnsan ol biraz. Benim canımı sen mi verdin, sen alacaksın?" deyip tepki gösterdiği ve tükürdüğü anlatıldı.

Bunun üzerine Polat'ın, otobüsün önünü kesip cama yaklaşarak şoförle tartıştığı, bir vatandaşın Polat'ı otobüsten uzaklaştırdığı belirtilen iddianamede, Gezer'in otobüsü uzaklaşan Polat'ın üzerine sürdüğü, aracın da duraktaki diğer insanlara çarptığı aktarıldı.

İddianamede, olay yerinde vefat eden Deniz Şengül'ün annesi müşteki Kerime Aslan'ın da olay esnasında durakta bulunduğu ve sanıklardan şikayetçi olduğu ifade edildi.



Kazada, müşteki Baran Bindal'ın 2 araç arasında sıkışarak hafif yaralandığına dikkat çekilen iddianamede, Gezer'in otobüsünün müşteki Mesut Çelik'in aracına çarpıp yaralanmasına sebebiyet verdiği vurgulandı.

Bindal ile Çelik'in alınan adli muayene raporlarında "basit tıbbi müdahaleyle (BTM)" giderilebilecek şekilde yaralandıklarının tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, dosya kapsamındaki görüntülerden ve tanık beyanından anlaşıldığı üzere müşteki sanık Polat'ın olay tarihinde Gezer'e yönelik alenen hakarette bulunduğu, ayrıca kullandığı motosikleti otobüsün önüne bırakarak "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarını işlediği kaydedildi.

Gezer'in, Polat'a alenen hakarette bulunup otobüsü üzerine kasten sürdüğünün altı çizilen iddianamede, Gezer'in aracının insan yaşamına son verebilecek ölçüde tehlikeli olduğu, görüntülerden anlaşıldığı üzere kasten ve bilerek aracı Polat'ın üzerine sürmesinin bütün halinde değerlendirildiğinde "kasten öldürmeye teşebbüs" ettiğine işaret edildi.

İddianamede, müşteki sanık Hüseyin Gezer'in otobüs şoförü olması sebebiyle bir aracın durağa sürdüğünde insanlara çarpıp, kendilerine zarar verebileceğini öngörmesine rağmen tartışmanın hiddetiyle hareket ettiği belirtildi.

Gezer'in kaza anında kalp krizi geçirdiğini beyan etse de alınan hastane raporlarından bunun gerçeği yansıtmadığı aktarılan iddianamede, otobüs şoförünün üzerine atılı suçları işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE 45 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, müşteki sanık Hüseyin Gezer'in maktul Şengül'e yönelik "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla, müşteki Bindal ve Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "olası kastla mala zarar verme" suçundan 3 ay 10 günden 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildiği bilgisi yer aldı.

Gezer'in, müşteki sanık Kerim Polat'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Savcılık, Gezer'in toplamda 30 yıl 3 ay 10 günden 45 yıl 6 aya kadar hapse çarptırılması istenirken "basit yaralama" suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiği aktarıldı.

Diğer müşteki sanık Kerim Polat'ın ise otobüs şoförü Gezer'e eylemi nedeniyle, "alenen hakaret" suçundan 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıkların Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Şile Yolu Ümraniye istikameti Çamlık Durağı mevkisinde, 15 Ekim'de, 131T numaralı hatta sefer yapan özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki araçlara çarpmıştı.

Kazada otobüsün altında kalarak ağır yaralandığı belirlenen Deniz Şengül hayatını kaybetmiş, otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Otobüs şoförü ile motosikletin sürücüsü arasında münakaşa yaşandığı, bu sırada otobüs şoförünün sinir krizi geçirerek motosikletin üzerine aracı sürdüğü esnada kontrolünü kaybederek, otobüs durağına ve Çamlık Tıp Merkezi önünde bulunan biri vinç olmak üzere 3 araca çarptığı belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, otobüs şoförü ile motosikletin sürücüsü tutuklanmıştı.