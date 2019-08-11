29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Duramayan çekici 3 araca zarar verdi

Kağıthane'de yokuş aşağıya inen çekicinin freninin tutmaması sonucu 3 araç zarar gördü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şirintepe Mahallesi Bayraktar Sokağı'nda 19 HD 307 plakalı, üzerinde minibüs bulunan çekicinin yokuş aşağıya inerken freni tutmadı.

Çekici 3 araca ve bir evin duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada kimse yaralanmazken 3 araç zarar gördü.

Hürmüz Boğazı´nda sıcak anlar: İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yeni petrol rezervi keşfedildi: 2020'de üretime başlayacak

Yeni petrol rezervi keşfedildi: 2020'de üretime başlayacak

Akdeniz sallandı

Akdeniz sallandı

Şirinevler'de korkutan anlar: Metrobüsün altında kaldı

Şirinevler'de korkutan anlar: Metrobüsün altında kaldı

Terim'den olay açıklama: Galatasaray beni istemezse, imza atarım

Terim'den olay açıklama: Galatasaray beni istemezse, imza atarım

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı... Annesinin sözleri yürekleri yaktı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı... Annesinin sözleri yürekleri yaktı

Netanyahu’nun oğlundan Müslüman düşmanı Wilders'in İslamofobik paylaşıma destek

Netanyahu’nun oğlundan Müslüman düşmanı Wilders'in İslamofobik paylaşıma destek

'Bayram' ediyorlar: Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı

'Bayram' ediyorlar: Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı

Bir ilçenin kabusu olmuşlardı... Sevgililer yakalandı

Bir ilçenin kabusu olmuşlardı... Sevgililer yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara!

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Bakan Akar ve komutanlar Doğu Akdeniz'de: Gücümüzü kimse test etmesin

Bakan Akar ve komutanlar Doğu Akdeniz'de: Gücümüzü kimse test etmesin

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA