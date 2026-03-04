İSTANBUL 14°C / 3°C
  Düşürülen İran füzesi! Duran: Devletimiz tüm kurumlarıyla görev başında
Güncel

Düşürülen İran füzesi! Duran: Devletimiz tüm kurumlarıyla görev başında

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Türk hava sahasına yönelen füzenin, imha edildiğini belirterek, 'Ülkemizin güvenliğini sağlama irademiz, kapasitemiz en üst seviyede. Topraklarımızın, hava sahamızın savunulmasına yönelik her adım tereddütsüz atılacak.Devletimiz tüm kurumlarıyla görev başındadır.' dedi.

4 Mart 2026 Çarşamba 14:52
Düşürülen İran füzesi! Duran: Devletimiz tüm kurumlarıyla görev başında
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiğini bildirdi.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMADI"

Konuyla alakalı açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden hava sahamıza yönelen bir füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir. Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol'da açık bir alana düşmüş olup, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır." dedi.

"UYARILARIMIZI YENİLİYORUZ"

Duran, "Tüm taraflara, bölgede gerilimi artıracak ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına yol açabilecek adımlardan uzak durması yönündeki uyarımızı yineliyoruz. Tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜLMESİ İÇİN AKTİF BİR ROL ÜSTLENİYOR"

Sözlerine devam eden Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her vesileyle vurguladığı üzere, Türkiye bölgede barışın, istikrarın ve diyalogun hâkim olması için yoğun bir diplomatik çaba yürütmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, gerilimin tırmanmaması, sivillerin korunması ve sorunların uluslararası hukuk temelinde, barışçıl yollarla çözülmesi için aktif bir rol üstlenmektedir."

"DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA GÖREV BAŞINDA"

Duran sözlerini, "Bu tür gelişmeler karşısında milletçe sergileyeceğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Devletimiz tüm kurumlarıyla görev başındadır. Türkiye, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve sorunların barışçıl yollarla çözümü için üzerine düşen sorumluluğu yapıcı bir anlayışla yerine getirmeye devam edecektir." ifadeleriyle noktaladı.

MSB duyurdu! İran'dan ateşlenen füze imha edildi

