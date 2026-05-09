  • Duran'dan gençlere dijital çağ mesajı: Hakikat için güçlü iletişim vurgusu
Güncel

Duran'dan gençlere dijital çağ mesajı: Hakikat için güçlü iletişim vurgusu

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından NEXT TRT 2026 programına ilişkin açıklamada bulundu. Duran paylaşımında gençlere dijital çağ mesajı verdi.

AA9 Mayıs 2026 Cumartesi 19:01 - Güncelleme:
Duran, NSosyal hesabından TRT tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen, genç gazeteciler, akademisyenler, girişimciler ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geldiği NEXT TRT 2026 etkinliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün NEXT TRT 2026 programında gençlerimizle bir araya gelerek, küresel sistemde yaşanan dönüşümü, dijital çağın ortaya çıkardığı yeni meydan okumaları ve Türkiye'nin iletişim vizyonunu değerlendirdik. Gençlerimizin ilgisi, enerjisi ve fikirleri, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiriyor. Dünya, belirsizliklerin, krizlerin, güç rekabetlerinin ve çok boyutlu dönüşümlerin yaşandığı kritik bir süreçten geçiyor. Teknoloji, yapay zeka ve dijitalleşme, yalnızca iletişim alanını değil, siyaset, ekonomi ve toplumsal yapıları da derinden etkiliyor. Hakikat ile kurgu arasındaki sınırın belirsizleştiği bu dönemde dijital okuryazarlık büyük önem taşıyor."

- "HAKİKAT TEMELLİ İLETİŞİM EKOSİSTEMİ ÖNCELİKLİ HEDEF"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak hakikat temelli bir iletişim ekosistemi inşa etmeyi, dezenformasyonla mücadeleyi güçlendirmeyi ve gençlerin dijital bilinç düzeyini artırmayı öncelikli hedefler arasında gördüklerini kaydeden Duran, şöyle devam etti:

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, hakikatin, adaletin ve insanlık vicdanının yanında durmaya devam etmektedir. Ülkemiz, diplomasiden teknolojiye, iletişimden insani yardıma kadar birçok alanda güçlü bir vizyon ortaya koymaktadır. TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere medya kuruluşlarımız da kriz bölgelerinde hakikatin sesi olmayı sürdürmektedir."

Burhanettin Duran, NEXT TRT 2026'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, programa katkı sunan gençleri tebrik etti.

  • burhanettin duran
  • next trt 2026
  • dijital çağ

