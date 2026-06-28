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Duran'dan Kara Kuvvetleri'ne övgü: En büyük güvencelerimizde biri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235 yıllık köklü geçmişine dikkat çekerek, 'Gururumuz olan Türk Kara Kuvvetlerimiz, ülkemizin en büyük güvencelerinden biri olmayı sürdürmektedir.' ifadelerini kullandı.

AA28 Haziran 2026 Pazar 14:03 - Güncelleme:
Duran'dan Kara Kuvvetleri'ne övgü: En büyük güvencelerimizde biri
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Duran, NSosyal hesabından, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için büyük bir fedakarlık ve sarsılmaz bir inançla görev yapan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. 2235 yıllık köklü geçmişiyle gururumuz olan Türk Kara Kuvvetlerimiz, şanlı tarihinden aldığı güç ve milletinden aldığı destekle bugün de ülkemizin en büyük güvencelerinden biri olmayı sürdürmektedir. Bu vesileyle, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyor, görevleri başındaki tüm Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyorum."
  • Türk Kara Kuvvetleri
  • Güvence
  • Güçlü Geçmiş

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