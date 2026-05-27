Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize, bölgemize ve bütün insanlığa huzur, bereket ve hayırlar getirmesini diliyorum.' ifadesini kullandı.

AA27 Mayıs 2026 Çarşamba 07:03 - Güncelleme:
Duran'dan Kurban Bayramı mesajı
Duran, NSosyal'deki hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında, bayramların gönüllerin birbirine daha da yaklaştığı, kardeşlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı, birlik ve beraberlik ruhunun yeniden can bulduğu müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

Duran, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, asırlardır yaşattığı köklü manevi değerlerle her bayramda aynı sofrada buluşmanın, aynı duada birleşmenin huzurunu ve bereketini paylaşmaktadır. Bu duygularla aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize, bölgemize ve bütün insanlığa huzur, bereket ve hayırlar getirmesini diliyorum."

