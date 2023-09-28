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  • Durdurulan araçta bulundu: 4 milyon liralık taklit ürün ele geçirildi
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Durdurulan araçta bulundu: 4 milyon liralık taklit ürün ele geçirildi

Gaziantep'te, ekiplerin şüphesi üzerine durdurulan bir araçta piyasa değeri 4 milyon 160 bin lira olan 32 bin adet taklit ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

IHA28 Eylül 2023 Perşembe 10:03 - Güncelleme:
Durdurulan araçta bulundu: 4 milyon liralık taklit ürün ele geçirildi
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Gaziantep'te, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 4 milyon 160 bin lira olan 32 bin adet taklit ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 4 milyon 160 bin lira olan 32 bin adet taklit ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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