İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu; yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda; durdurulan bir aracın içerisinde yapılan aramada; 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ve 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.Ayrıntılar geliyor...
Afyonkarahisar'da yaptığımız operasyonda, birleştirildiğinde— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 13, 2025
��3.450 tabanca üretilebilecek tabanca gövdesi ile
��80.790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi.❗️
Nereye gizlerseniz gizleyin, ruhsatsız silahları tek tek bulup ortaya çıkaracağız. Halkımızın huzurunu... pic.twitter.com/AqCwFWi4tu