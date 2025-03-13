İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu; yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda; durdurulan bir aracın içerisinde yapılan aramada; 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ve 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

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