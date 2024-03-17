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Durdurulan plakasız araçtan uzun namlulu silahlar çıktı

Bahçelievler'de ekiplerin dur ihtarına uymayan otomobille polis arasındaki kovalamaca sonucu şüpheliler hareket halindeki araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Aracın çalıntı olduğu ve içerisinden 2 adet makinalı tüfek çıktığı öğrenildi.

IHA17 Mart 2024 Pazar 06:57 - Güncelleme:
Durdurulan plakasız araçtan uzun namlulu silahlar çıktı
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Olay saat 03.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahçelievler'de devriye gezen polis ekipleri seyir halinde plakasız bir araç fark etti. Şüphe üzerine durdurulmak istenen araç tüm uyarılara rağmen kaçmaya devam etti.. Polis ekipleri aracı kovalarken 29 Ekim Caddesi üzerinde kasise çarpan aracın arıza yaptığı ve çalışmadığı öğrenildi. Araç yavaşladığı esnada şüpheliler araçtan atlayarak yaya olarak kaçmaya başladı. El freni çekilmeyen araç ise içi boş halde hareket etmeye devam etti. Polis aracının, olumsuz bir durumu önlemek adına hareket halindeki şüpheli aracın önüne kırarak durdurduğu öğrenildi.

Henüz tam durmamış araçtan atlayan şüpheliler yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri olay yerine terk edilen aracı incelerken aracın bagajında bir plaka buldu. Ancak yapılan sorgulamalarda bagajdan çıkan 34 GHY 612 plakanın araca ait olmadığı, aracın ise çalıntı olduğu ve 10 Şubattan bu yana arandığı öğrenildi. Şüpheliler tarafından olay yerinde bırakılan aracın arka ve ön koltuklarında AK-47 ve Akrep olmak üzere 2 adet uzun namlulu silah ve bu silahlara ait şarjör ve fişekler bulundu. İçerisinden Kalaşnikof ve Akrep olarak bilinen silahlarla şarjör ve fişekleri çıkan araçta olay yeri inceleme ekipleri çalışma yürüttü.

Olay yerinden yaya halde kaçmaya çalışan şüphelilerden biri fazla uzaklaşamadan kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

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