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Dürüm içinde uyuşturucu sevkiyatı polisin dikkatiyle engellendi

Kağıthane Çeliktepe Polis Merkezi Amirliğinde uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltında bulunan sevgilisine, dürüm içerisinde metamfetamin getiren şahıs, polisin dikkati sonucu yakayı ele verdi. Montunun cebinden de uyuşturucu madde çıkan şahıs gözaltına alındı.

İHA24 Aralık 2023 Pazar 10:04 - Güncelleme:
Dürüm içinde uyuşturucu sevkiyatı polisin dikkatiyle engellendi
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Kağıthane Çeliktepe Şehit Besami Şeker Polis Merkezi Amirliğinde meydana gelen olayda Yaren K. uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalandı. Gözaltına alınan kadın ardından polis merkezi nezarethanesine konuldu. Bunu haber alan kadının sevgilisi Bilal Ahmet A. (36), madde bağımlısı olan kadına dürüm yaptırıp içerisine de metamfetamin diye bilinen uyuşturucu madde koydu. Ardından da polis merkezine gelerek sevgilisine yemek getirdiğini söyledi.

POLİSİN DİKKATİ SAYESİNDE DÜRÜMDEKİ UYUŞTURUCU BULUNDU

Tedbir amaçlı dürümün içerisini kontrol eden polis ekipleri, dürüm içerisinde sıcaklık ve ıslaklıktan dolayı dağılmış bir şekilde uyuşturucu madde bulundu. Şahsın foyasının ortaya çıkması üzerine polis şahsın üst aramasını yaptı. Arama sonucunda montunun sol cebinden 0.54 gram "metamfetamin" olarak bilinen uyuşturucu madde çıktı. Aramaların ardından emniyette "uyuşturucu madde kullanmak", "bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı" ve "motosiklet hırsızlığı" suçundan kaydı bulunan Bilal Ahmet A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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