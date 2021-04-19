Durumu ağırlaşan Rus muhalif Navalny hastaneye sevk ediliyor

AA 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:28 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:28

Rusya Federal Cezaevi Servisinden yapılan açıklamada, "Navalnıy'nın Vladimir bölgesindeki hükümlüler için tahsis edilen hastaneye sevk edilmesi yönünde karar alındı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Navalnıy'nın her gün muayene edildiği ve sağlık durumunun tatmin edici olduğu ileri sürüldü.

- NAVALNIY'NIN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASI VE AÇLIK GREVİNE BAŞLAMASI

Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

Navalnıy, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını 31 Mart'ta duyurmuştu.

Navalnıy'ın ekibi, Navalnıy'ın analiz sonuçlarına göre yakında ölebileceği uyarısında bulunmuştu.

- ABD İLE AB'DEN NAVALNIY İLE İLGİLİ RUSYA'YA TEPKİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapiste iken hayatını kaybetmesi durumunda bunun Moskova'ya karşı sonuçları olacağını dün söylemişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Navalnıy'ın sağlık durumundan endişe duyduklarını belirterek "Rus makamlarına Navalnıy'ın güvendiği sağlık profesyonellerine erişimine acilen izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rum makamları, Navalnıy'ın cezaevindeki güvenliği ve sağlığından sorumludur." ifadelerini kullanmıştı.