Duruşma salonundaki silahlı saldırıda 6 sanığa dava

Bursa Adalet Sarayı'nda 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait dosyanın davasının görüldüğü 4. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda 13 Aralık 2024'te yaşanan silahlı saldırıya ilişkin tutuklu 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, 22 Eylül 2023'te bir iş yerinde Tolga Ergün'ün silahla vurulduğu ve yüzde 98 engelli olarak tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldığı olaya ilişkin davanın görüldüğü gün, dosyada müşteki konumda olan Tolga Ergün'ün adliye binasına babası Kemal Ergün, diğer sanıklar Muhammet Ö, Kadir Can U, Mehmet Ç. ve Murat K. refakatinde geldiği belirtildi.

Tüm sanıkların üçerli gruplar halinde kısa süre aralıklarla birlikte adliye binasına girdikleri, Tolga Ergün'ün polis noktasında, hakkında ayrıca soruşturma yürütülen polis memuru N.A'nın ihmali neticesinde yanında bulunan diğer sanık Muhammet Ö. ile birlikte x-ray cihazından geçirilmeden vatandaş kısmı çıkış kapısından içeriye alındığı, onlar dışındaki kişilerin x-ray cihazından aranarak içeriye girdikleri ve birlikte duruşma salonuna doğru ilerledikleri iddianamede yer aldı.

Duruşma salonunun önüne geldikten yaklaşık 10 saniye sonra sanıklar Kemal Ergün, Muhammet Ö, Kadir Can U. ve Mehmet Ç'nin, tekerlekli sandalyede bulunan sanık Tolga Ergün ile birlikte engelli tuvaletinin önüne geldikleri, tuvaletin içerisinde sanık Kemal Ergün'ün diğer sanık Tolga Ergün'e ait tekerlekli sandalyenin altında bulunan çekmece şeklindeki aparatın içerisinden silahı alıp yanındaki bez poşete koyduğunun belirlendiği kaydedildi.

Duruşma başladığında maktuller ve davanın tutuklu sanıkları Mertcan ve Köksal Akça'nın duruşma salonuna getirildiği, duruşma başladıktan 10-15 dakika sonra sanık Kemal Ergün'ün oğlu Tolga Ergün'ün tekerlekli sandalyesine asmış olduğu bez çantadan çıkardığı silahla Mertcan ve Köksal Akça'yı hedef gözeterek silahla 7 kez ateş ettiği bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamede duruşma salonunda maktuller Mertcan ve Köksal Akça'nın yanında gözetim amacıyla bulunan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut'un da yaralandığı, Mertcan ve Köksal Akça'nın olay yerinde öldükleri, yaralı jandarma personeli Nurettin Yaşar'ın ise olaydan bir gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu belirtildi.

Sanıklar Kadir Can U, Muhammet Ö, Murat K. ve Mehmet Ç'nin adliye binasına diğer sanıklar Kemal ve Tolga Ergün ile birlikte gelmeleri, duruşmanın hemen öncesinde tuvaletin önünde Tolga ve Kemal Ergün'ü beklemeleri, Murat K. ve Mehmet Ç'nin yargılamayla bir ilgilerinin bulunmamasına rağmen duruşmaya katılmaları, duruşmanın olduğu günün sabahı tüm sanıkların aynı araçla adliyeye birlikte gelmeleri dikkate alındığında bu sanıkların Tolga Ergün'ün tekerlekli sandalyesine saklamış olduğu silahtan bilgilerinin olamayacağı hususundaki savunmalarının hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı kaydedildi.

Silahın Tolga Ergün'ün tekerlekli sandalyesinin altında gizli şekilde adliyeye sokulması, tuvaletin içerisinde silahın tekerlekli sandalyenin altından alınarak sanık Kemal Ergün tarafından bez poşete konulması dikkate alındığında sanık Tolga Ergün'ün silahtan haberi olmadığına ilişkin savunmasına itibar edilmediği belirtildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olayın planlı bir şekilde sanık Kemal Ergün tarafından gerçekleştirilmesi ve eylemin vahameti de göz önüne alındığında, tüm sanıkların eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ettiklerinin değerlendirildiği ifade edildi.

İddianamede, daha önce silahla vurularak tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün'ün uzun süredir Mertcan ve Köksal Akça'ya husumet beslediği ve onları öldürmek için plan yaptığı, maktullerin bir süre kaçak ve bir süre de tutuklu olması nedeniyle Kemal Ergün'ün bu eylemini olay tarihine kadar gerçekleştiremediği belirtilerek, olay tarihinden önce de Kemal Ergün'ün diğer sanıklarla bu planını paylaşarak onlarla birlikte fikir birliği iradesi oluşturduğu ve sonrasında silahın Tolga'nın tekerlekli sandalyesiyle adliyeye sokulması sonucu eylemini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Kemal Ergün'ün, Mertcan ve Köksal Akça'ya yönelik eylemi nedeniyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'a eylemi nedeniyle de "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut'a yönelik eylemi nedeniyle "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Savcı, diğer 5 sanığın da "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan 2 kez 20'şer yıl, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan ise 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

- OLAY

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 22 Eylül 2023'te bazı müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmıştı.

Mertcan ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın duruşması için taraflar, 13 Aralık 2024'te adliyeye gelmişti.

Duruşma salonunda sanık avukatının beyanları alınırken, kavgada yaralanan, bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren ve eğlence yerinde garson olarak çalışan Tolga Ergün'ün de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açılmıştı.

Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından oğlunun tekerlekli sandalyesine gizlenerek adliyeye sokulan silahla gerçekleştirilen saldırıda, sanıklar Mertcan ve Köksal Akça yaşamını yitirmişti.

Aynı saldırıda ağır yaralanan iki jandarma personelinden Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) kaldırıldığı hastanede 14 Aralık'ta şehit olmuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan Kemal Ergün hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", oğlu Tolga Ergün ile Muhammet Ö, Kadir Can U, Murat K. ve Mehmet Ç'ye ise "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçlarından tutuklama kararı verilmişti.

Diğer zanlılardan E.D. ve avukat Ş.F, "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak", polis memurları H.K. ve N.A. ise "görevi kötüye kullanma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.