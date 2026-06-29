Düşen helikopterde 14 kişi can vermişti... Türkiye'den Suudi Arabistan'a taziye mesajı

Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde yaşanan helikopter kazası büyük bir trajediyle sonuçlandı. Ulusal petrol devi Aramco'ya ait helikopterin düşmesiyle 14 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, elim kaza sonrası yazılı bir açıklama yaparak Suudi Arabistan halkına taziyelerini iletti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ras Tanura şehrinde dün meydana gelen helikopter kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan'da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin Ras Tanura'da düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti.